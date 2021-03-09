وكالة الأدوية الأوروبية: سنقيم "سبوتنيك V" بناء على المعايير الأوروبية

أكدت وكالة الأدوية الأوروبية أن تقييمها للقاح "سبوتنيك V" الروسي الواقي من فيروس كورونا المستجد "سيتم بناء على معايير الاتحاد الأوروبي العادية".

إقرأ المزيد

جاء ذلك في رد أعطاه المكتب الإعلامي، اليوم الثلاثاء، على طلب من وكالة "تاس" الروسية التعليق على تصريحات رئيسة مجلس إدارة وكالة الأدوية الأوروبية، كريستا ويرثومر هوش، التي شبّهت إمكانية إعطاء الوكالة الضوء الأخضر لاستخدام لقاح "سبوتنيك V" في دول الاتحاد الأوروبي بلعبة "الروليت الروسي".

وأكد التعليق أن وكالة الأدوية الأوروبية "ستقيم مدى تناسب سبوتنيك V مع المعايير الأوروبية العادية"، مضيفا أن "كل توصيات (بشأن استخدامه) سوف تستند إلى قوة الأدلة العلمية على مأمونية اللقاح وجودته وفعاليته لا غير".

وفي وقت سابق من اليوم، طالب مبتكرو لقاح "سبوتنيك V" الروسي باعتذار من رئيسة مجلس إدارة وكالة الأدوية الأوروبية التي قارنت احتمال الموافقة الطارئة على استخدام اللقاح في النمسا بـ"الروليت الروسي"، مبررة موقفها هذا بنقص البيانات المتعلقة باللقاح الروسي هذا.

وجاء في بيان نشر على موقع اللقاح الروسي أن تعليقاتها "تثير تساؤلات جدية حول التدخل السياسي المحتمل في عملية التقييم الحالية للوكالة الأوروبية للأدوية". ووصف مبتكرو اللقاح هذه التصريحات بأنها "غير مناسبة وتقوض مصداقية وكالة الأدوية الأوروبية وعملية تقييمها".

المصدر: "تاس"