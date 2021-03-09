مبتكرو لقاح "سبوتنيك V" يطالبون الوكالة الأوروبية للأدوية بالاعتذار

طالب مبتكرو لقاح "سبوتنيك V" الروسي باعتذار من قبل رئيسة وكالة الأدوية الأوروبية، كريستا ويرثومر هوش، التي قارنت احتمال الموافقة الطارئة على اللقاح في النمسا بـ"الروليت الروسي".

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وكانت كريستا ويرثومر هوش، وهي أيضا في نفس الوقت ممثلة وكالة الصحة النمساوية، قد أدلت في وقت سابق بهذا التصريح على قناة "أو أر إف" التلفزيونية النمساوية، متعللة بنقص البيانات المتعلقة باللقاح الروسي هذا.

وقال بيان نشر على صفحة اللقاح الروسي في "تويتر": "نطالب باعتذار علني من كريستا ويرثومر هوش من وكالة الأدوية الأوروبية، عن تعليقاتها السلبية حول دول الاتحاد الأوروبي التي وافقت بشكل مباشر على لقاح سبوتنيك V. تعليقاتها تثير تساؤلات جدية حول التدخل السياسي المحتمل في عملية التقييم الحالية للوكالة الأوروبية للأدوية".

وأكد البيان أن المنظم الأوروبي "لم يسمح بمثل هذه التصريحات حول أي لقاح آخر"، غير اللقاح الروسي!، مشددا على أن "مثل هذه التعليقات غير مناسبة وتقوض مصداقية وكالة الأدوية الأوروبية وعملية تقييمها. يجب أن تخرج اللقاحات ووكالة الأدوية الأوروبية عن السياسة".

ولفت مبتكرو اللقاح الروسي "سبوتنيك V" إلى أن الأوروبيين "يستحقون فحوصات محايدة" للقاح، وأن وكالة الأدوية الأوروبية ليس لديها الحق في "تقويض ثقة" المنظمين في تلك الدول الـ 46 التي وافقت حتى الآن على اللقاح الروسي، بمثل هذه التصريحات.

وكان أعلن في وقت سابق بأن وكالة الأدوية الأوروبية بدأت في إجراء فحص متسلسل لملف التسجيل الخاص بلقاح "سبوتنيك V" الروسي.

المصدر: نوفوستي