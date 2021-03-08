تركيا: اليونان تواصل انتهاكاتها بنشر سفن حربية عند جزر المتوسط

اتهمت وزارة الدفاع التركية، اليونان "بمواصلة انتهاك المعاهدات بنشر سفن حربية عند جزر البحر المتوسط"، مشيرة إلى أن "آخرها كان إرسال زوارق حربية إلى جزيرة ميس".

وقالت الرائد بينار قره، مسؤولة الإعلام والعلاقات العامة في الوزارة، في موجز صحفي، إن "القوات المسلحة التركية تواصل حماية المصالح التركية في بحر إيجة وشرقي المتوسط".

وأضافت أن "اليونان تواصل انتهاك المعاهدات بنشر سفن حربية في الجزر وآخرها إرسال زوارق حربية إلى جزيرة ميس في البحر المتوسط (التي تبعد 2.1 كلم عن السواحل التركية)".

وتابعت: "رغم كل الجهود التركية الإيجابية والبناءة، اليونان تواصل أعمالها الاستفزازية وغير القانونية".

وأكدت قره أن "تركيا رغم ذلك، تواصل جهودها من أجل الحل السلمي عبر الحوار والمفاوضات المستندة على القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار".

المصدر: "الأناضول"