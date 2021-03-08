فرنسا تسجل 130 وفاة 21825 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 130 وفاة و21825 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 88574، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 3904233.

وأشارت إلى أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس وصل إلى 3772579.

وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق، عن تسجيل 170 وفاة و23306 إصابات بالفيروس.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس في 4 مارس الحالي، إن بلاده ستوسع عمليات الإغلاق بسبب كورونا في نهاية الأسبوع إلى المنطقة المحيطة ببلدة كاليه الساحلية، بعد عمليات إغلاق مماثلة حول نيس ودونكيرك.

المصدر: RT