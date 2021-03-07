النمسا.. آلاف المتظاهرين في فيينا ضد قيود كورونا

تظاهر آلاف النمساويين وسط العاصمة فيينا، احتجاجا على القيود التي تفرضها الحكومة، التي تهدف للتصدي لفيروس كورونا.

وأعلنت الشرطة المحلية عن اعتقال البعض في نهاية التظاهرة، بعد وقوع اشتباكات معهم.

ولم يلتزم معظم المشاركين في التظاهرة بارتداء الكمامات ولا بالتباعد، أثناء سيرهم عبر وسط المدينة باتجاه حديقة براتر.

وتم تخفيف الإجراءات في النمسا في فبراير الماضي مع افتتاح المدارس والمتاجر والمتاحف، لكن المتظاهرين يحتجون ضد الإجراءات التي لا تزال سارية مثل إغلاق المطاعم والمقاهي.

واتهم وزير الداخلية السابق في حزب "FPÖ" هربرت كيكل، في خطاب ألقاه أمام المتظاهرين، الحكومة باتباع سياسة "مجنونة وغريبة".

وازدادت التظاهرات ضد القيود وتأثيرها الاقتصادي في الأشهر الأخيرة في البلاد، ولم تستبعد الحكومة المزيد من تخفيف الإجراءات بشرط انخفاض عدد الإصابات بالفيروس.

المصدر: "لوفيغارو"