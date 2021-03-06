عمران خان يفوز بتصويت على الثقة في البرلمان الباكستاني

تمكن رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، اليوم السبت، من الفوز في تصويت على الثقة في الغرفة الأدنى من البرلمان، وسط التوترات السياسية المتزايدة في البلاد.

وأعلن رئيس مجلس الشورى الباكستاني، أسد قيصر، أن خان حصد أصوات 178 من أصل أعضاء المجلس الـ342.

وكان خان يحتاج إلى كسب 172 صوتا للفوز في التصويت.

وأعرب رئيس الحكومة، في كلمة ألقاها في أعقاب التصويت أمام المشرعين، عن تصميمه على محاربة الفساد في باكستان من أجل "بناء مجتمع نزيه وعادل".

من جانه قرر ائتلاف "الحركة الديمقراطية الباكستانية" المعارض الذي يعود إليه 160 مقعدا في مجلس الشورى (مقابل 180 مقعدا لدى الائتلاف الحاكم) مقاطعة التصويت الذي نظم بطلب من خان، بعد خسارة حزب "حركة الإنصاف" الحاكم مقعدا مهما في انتخابات مجلس الشيوخ.

وشدد الائتلاف المعارض على أن هزيمة الحزب الحاكم هذه تكفي لإظهار أن خان لم يعد يحظى بثقة البرلمان، ما يعني أن التصويت على الثقة ليس ضروريا.

واتهم زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق، شهيد خاقان عباسي، في تصريح صحفي أدلى به أمام مقر البرلمان، اتهم خان بالدعوة إلى "عقد جلسة غير قانونية لخداع الشعب الباكستاني".

وبثت وسائل الإعلام لقطات توثق تعرض زعماء للمعارضة لهجوم على أيدي حشد من مؤيدي الحكومة خلال إلقائهم كلمة أمام الصحفيين خارج البرلمان.

المصدر: رويترز + أسوشيتد برس-باكستان