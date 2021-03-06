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السلطات الأمريكية تحتجز عددا قياسيا من المهاجرين على الحدود مع المكسيك

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السلطات الأمريكية تحتجز عددا قياسيا من المهاجرين على الحدود مع المكسيك
Reuters MIKE BLAKE
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أفادت مصادر لوكالة "رويترز" بأن السلطات الأمريكية احتجزت نحو 100 ألف مهاجر على الحدود مع المكسيك في فبراير الماضي، ما يعتبر عددا قياسيا منذ عام 2006.

وأشارت المصادر إلى أن عدد المهاجرين ارتفع إلى نحو 100 ألف شخص في فبراير مقارنة بأكثر من 78 ألف شخص في يناير الماضي.

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وحسب الإحصاءات الرسمية، تم توقيف 4500 مهاجر خلال يوم واحد الأربعاء الماضي، ما يشير إلى احتمال تسجيل عدد قياسي جديد في مارس الجاري.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن قد أعلنت عن عزمها التخلي عن القيود السابقة التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على دخول المهاجرين للولايات المتحدة، حيث كان الحد من الهجرة وبناء جدار على الحدود مع المكسيك من أبرز تعهدات ترامب في حملته الانتخابية الأولى.

المصدر: رويترز

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