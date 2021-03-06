التشيك ترحل مواطنين أوكرانيين للولايات المتحدة يتهمان بغسل أموال لمرتكبي جرائم إلكترونية

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، ليل السبت، ترحيل السلطات التشيكية مواطنين أوكرانيين إلى الولايات المتحدة حيث يواجهان اتهامات بغسل أموال لمرتكبي جرائم إلكترونية.

وقالت الوزارة في بيان، إن فيكتور فورونتسوف (39 عاما) وزلاتا هانسكا موجوك (40 عاما) تم اتهامهما في الدائرة الشمالية بولاية تكساس الأمريكية في فبراير 2020 بغسل الأموال في إطار شبكة منظمة دولية تقدم خدمات صرف النقود لأطراف فاعلة سيبرانية.

وبحسب لائحة الاتهام، شارك فورونتسوف وموجوك في تقديم خدمات لجهات استخدمت بيانات تسجيل بنكية مسروقة لتنفيذ عمليات نقل أموال إلكترونية احتيالية من حسابات الضحايا إلى حسابات تم فتحها والسيطرة عليها من قبل أعضاء الشبكة الدولية.

وأوضحت وزارة العدل الأمريكية أن "المؤامرة" جرى تنفيذها على مدار العام 2017 وتركزت على 7 عمليات نقل إلكترونية للأموال بحجم إجمالي بلغ نحو 500 ألف دولار أمريكي.

وتم اعتقال المتهمين في التشيك في فبراير 2020 تلبية لمذكرة أصدرها القضاء في ولاية دالاس، وتمت إحالتهما إلى مكتب التحقيقات الفدرالي يوم 3 مارس.

المصدر: RT