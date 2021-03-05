الاتحاد الأوروبي يحذر بكين من اعتماد إصلاح للنظام الانتخابي في هونغ كونغ

حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، بكين من اعتماد إصلاح للنظام الانتخابي في هونغ كونغ يعتبر "مخالفا للتعددية والحريات الأساسية" برأي الاتحاد.

وقال الناطق باسم مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد، جوزيب بوريل، إن "الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ اجراءات إضافية ردا على أي تدهور جديد وخطير لوضع الحريات السياسية وحقوق الإنسان في هونغ كونغ، سيكون مخالفا لالتزامات الصين الوطنية والدولية".

يذكر أن البرلمان الصيني يستعد للنظر في تعديل النظام الانتخابي في هونغ كونغ بعد أقل من عام على فرض بكين قانون الأمن القومي في هذه المستعمرة البريطانية السابقة، في مسعى من بكين قد يؤدي إلى إبعاد التيار المؤيد للديمقراطية عن السلطة في هونغ كونغ.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة يوم أمس الخميس، إن أعضاء المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني الذين سيجتمعون الجمعة في جلسة عامة سنوية في بكين، سيدرسون مشروعا "لتحسين النظام الانتخابي لهونغ كونغ".

ولم تتوافر أي تفاصيل عن طبيعة هذا المشروع.

المصد: "أ ف ب"