بريطانيا تعزي تركيا في ضحايا تحطم المروحية العسكرية

أعرب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب عن تعازيه لتركيا إثر حادث تحطم مروحية عسكرية في مقاطعة بدليس شرقي البلاد.

وقال راب في تغريدة: "أشعر بالحزن لسماع تقارير عن سقوط مروحية عسكرية في بدليس، ما أسفر عن مقتل وجرح جنود أتراك. تعاطفنا مع عائلات الضحايا وتركيا بأسرها".

Saddened to hear reports of a military helicopter crash in #Bitlis that killed and wounded Turkish soldiers. Our thoughts are with their families and the whole of Turkey tonight — Dominic Raab (@DominicRaab) March 4, 2021

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت الخميس عن مقتل 11 جنديا جراء تحطم مروحية عسكرية في جنوب شرق البلاد.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن الاتصال فقد مع مروحية من نوع Cougar بعد ظهر يوم الخميس، بعد نصف ساعة من إقلاعها من مدينة بينكل متوجهة إلى مدينة تاتوان.

وأطلق الجيش عملية بحث باستخدام طائرات مسيرة ومروحية أخرى وطائرة من طراز "CN-235"، تبين خلالها أن المروحية المفقودة تحطمت وتم العثور في موقع الحادث على جثث القتلى.

المصدر: RT