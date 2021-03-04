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خضوع زوج الملكة إليزابيث لجراحة في القلب

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خضوع زوج الملكة إليزابيث لجراحة في القلب
Reuters
الأمير فيليب
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قال قصر باكنغهام، إن الأمير فيليب دوق إدنبرة، زوج الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، البالغ من العمر 99 عاما، أجرى عملية جراحية على القلب في أحد مستشفيات لندن.

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وأكد القصر في بيان له اليوم الخميس، على أن العملية كانت ناجحة، لكن سيبقى الأمير فيليب في المستشفى لعدة أيام أخرى لمتابعة حالته الصحية.

وقال البيان: "خضع دوق إدنبرة أمس لعملية ناجحة لحالة قلبية، كانت موجودة من قبل، في مستشفى سانت بارثولوميو. سموه سيبقى في المستشفى للعلاج والراحة والاستشفاء عدة أيام".

وأجرى الأمير فيليب عملية جراحية في قلبه عام 2011. ولم يعلق القصر على نوع الجراحة أو العملية التي أجراها الدوق هذه المرة.

المصدر: The Sun

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