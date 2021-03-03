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العثور على عبوة ناسفة قرب مدرسة ابتدائية في كاليفورنيا

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العثور على عبوة ناسفة قرب مدرسة ابتدائية في كاليفورنيا
Sputnik
أرشيف
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أفاد مكتب رئيس الشرطة في مقاطعة ساكرامينتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية بأنه تم العثور على قنبلة يدوية الصنع بالقرب من مدرسة ابتدائية محلية، مضيفا أنه تم تحييدها.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب أن عاملا من إحدى المدارس الابتدائية بمقاطعة ساكرامينتو اتصل صباح اليوم الثلاثاء بجهاز الأمن وتحدث عن العثور على "أنبوب مشبوه يشبه عبوة ناسفة ويقع على الطريق بالقرب من المدرسة".

وأضاف المكتب أن الأنبوب المعدني كان مغلقا من كلا الجانبين وكان له فتيل يدوي الصنع.

وأوضح: "وكانت داخله شظايا معدنية وبعض الألعاب النارية والبنزين".

وكان إلى جانب الأنبوب أسلحة مصنوعة من أنبوب فولاذي وذخائر عيار 12.

وتابعت الشرطة أنه تم التعامل مع العبوة الناسفة والأسلحة في مكان الحادث. ودعا المحققون سكان المقاطعة لإبلاغهم عما إذا كان لديهم أي معلومات حول بهذا الخصوص.

المصدر: نوفوستي

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