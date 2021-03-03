كاليفورنيا.. ارتفاع عدد قتلى اصطدام شاحنة بسيارة "محشوة" بالركاب غالبيتهم من المكسيك

أعلنت السلطات الأمريكية مقتل 13 شخصا وإصابة آخرين بجروح في حادث مروري وقع جنوب ولاية كاليفورنيا صباح الثلاثاء حين اصطدمت شاحنة ثقيلة بسيارة رباعية الدفع كانت تقل 25 شخصا.

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وقع الحادث قرابة الساعة 6:15 صباحا في جنوب كاليفورنيا بالقرب من الحدود مع المكسيك في منطقة زراعية يعبرها الكثير من العمال كل يوم.

واصطدمت السيارة رباعية الدفع وهي من طراز "فورد إكسبديشن"، وعلى متنها 25 راكبا أي ما يزيد عن ثلاثة أضعاف سعتها، كانت تجتاز نقطة توقف على طريق سريع وطني بشاحنة ثقيلة كانت تجر خلفها مقطورتين.

وقال عمر واطسون قائد شرطة الطرق السريعة في كاليفورنيا خلال مؤتمر صحافي "كان هناك 25 شخصا في سيارة فورد إكسبيديشن، بمن فيهم السائق. لسوء الحظ، قضى 12 راكبا بمن فيهم السائق في مكان الحادث، بينما توفي شخص آخر متأثرا بجروحه بعد نقله إلى المستشفى".

وأضاف أن 10 على الأقل من القتلى هم من التابعية المكسيكية.

ولفت قائد الشرطة إلى أن أعمار القتلى تتراوح بين 20 و55 عاما، في حين أن واحدا من الجرحى قاصر ويبلغ من العمر 16 عاما.

ووفقا للموقع الرسمي لشركة فورد فإن الحد الأقصى لركاب طراز "فورد إكسبديشن" هو 8 ركاب بمن فيهم السائق.

المصدر: أ ف ب