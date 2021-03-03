وفاة الناشط والمحامي الحقوقي الأمريكي فيرنون جوردان

قالت ابنة الناشط والمحامي الحقوقي الأمريكي الأسود فيرنون جوردان يوم الثلاثاء، إن والدها فارق الحياة عن عمر ناهز 85 عاما.

وأضافت ابنته فيكي جوردان في بيان إن أباها الذي أصيب عام 1980 بجرح شديد نتيجة رصاص قناص من دعاة سيادة العرق الأبيض في ولاية إنديانا، توفي الليلة الماضية في سلام "وسط أحبائه".

ونشأ جوردان في جنوب الولايات المتحدة الذي كان يعاني فصلا عنصريا وأصبح زعيما مؤثرا في حركة الحقوق المدنية الأمريكية وسياسات واشنطن ووول ستريت.

Like so many others, Michelle and I benefited from Vernon Jordan's wise counsel and warm friendship—and deeply admired his tireless fight for civil rights. We hope the memory of his extraordinary presence and the legacy of his work bring comfort to Ann, Vickee, and his family. pic.twitter.com/HBZfGUuyVl — Barack Obama (@BarackObama) March 2, 2021

وقاده دوره كعليم ببواطن الأمور في واشنطن إلى البيت الأبيض، حيث كان صديقا مقربا ومستشارا للرئيس الأسبق بيل كلينتون في تسعينيات القرن الماضي، ولم يتقلد منصبا حكوميا قط، لكن لم يكن أحد يعرف أفضل منه كيف تسير الأمور في واشنطن.

ووصفه كلينتون وزوجته هيلاري في بيان "بالصديق الرائع".

وقال الرئيس جو بايدن إن جوردان كان محاميا ورجل أعمال رفيع المستوى حارب الظلم طوال حياته ولم يخش مطلقا أن يفصح عما يجول بخاطره.

وفي إشارة إلى التزام جوردان بإنهاء العنصرية الممنهجة، قال بايدن "إذا كنا نريد تكريمه وغيره من هذا الجيل من نشطاء الحقوق المدنية فعلينا مواصلة ما كانون يفعلونه".

المصدر: رويترز