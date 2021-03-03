تقرير: كوريا الجنوبية تسجل أسرع وتيرة في انخفاض معدل الخصوبة وشيخوخة السكان

أظهر تقرير اليوم الأربعاء، أن كوريا الجنوبية سجلت أسرع وتيرة في انخفاض معدل الخصوبة وشيخوخة السكان من بين 37 دولة في منظمة "التعاون الاقتصادي والتنمية" في العقود الخمسة الماضية.

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وقال المعهد الكوري للبحوث الاقتصادية في تقريره إن معدل الخصوبة انكمش بنسبة 3.1% في المتوسط سنويا لينخفض من 4.53 في عام 1970 إلى 0.98 في عام 2018، وهي أسرع وتيرة في انخفاض معدل الخصوبة من بين الدول الأعضاء للمنظمة.

وفي الاتجاه السنوي، سجل معدل الخصوبة لكوريا الجنوبية 1.74 في عام 1984، متخلفا عن الولايات المتحدة (1.81)، وبلغ 1.65 في عام 1993، وهو أقل من فرنسا (1.66)، وانخفض إلى 1.31 في عام 2001، متخلفا عن اليابان(1.33).

وأشار التقرير إلى أن البلاد تسجل أسرع وتيرة في شيخوخة السكان من بين الدول الأعضاء.

وبلغ متوسط النمو السنوي لمعدل الشيخوخة في كوريا الجنوبية 3.3% في الفترة من عام 1970 إلى عام 2018، وهو أعلى معدل في المنظمة.

ومن المتوقع أن تتفوق كوريا الجنوبية على إيطاليا وهي ثالث أكبر معدل شيخوخة في المنظمة، في عام 2036، حيث يزداد عدد السكان المسنين بأسرع وتيرة من اليابان وإيطاليا وإسبانيا التي تضم نسبة عالية من السكان المسنين في المنظمة.

وذكر المعهد أنه بناء على نتائج التحليل حول آثار الخصوبة والشيخوخة على معدل النمو الاقتصادي، كلما انخفض معدل الخصوبة الكلي بمقدار 0.25، تراجع معدل النمو بنسبة 0.9 نقطة مئوية.

وأضاف أنه كلما ارتفعت نسبة السكان المسنين بمقدار نقطة مئوية واحدة، انخفض معدل النمو بمقدار 0.5 نقطة مئوية.

ودعا المعهد إلى وضع التدابير على المدى المتوسط والطويل استعدادا لمواجهة آثار معدل الخصوبة المنخفض والشيخوخة على إمكانيات النمو والقدرة المالية.

وأفاد بأنه لتعزيز إمكانيات النمو، ينبغي تخفيف لوائح خاصة بأنشطة الشركات وزيادة مرونة سوق العمل، وأيضا من الضروري إعداد نظام قانوني لامتثال الحكومة لالتزامات السلامة المالية استعدادا لضعف القدرة المالية.

المصدر: "يونهاب"