عدد سكان كوريا الجنوبية سيصل إلى ذروته عام 2028

ذكرت وكالة الإحصاء الكورية الجنوبية اليوم الخميس، أنه من المرجح أن يصل عدد سكان البلاد إلى ذروته بـ51.94 مليون نسمة عام 2028، لينخفض إلى 39.29 مليون نسمة عام 2067.

وورد في التقرير الكوري، أن عدد الوفيات من المتوقع أن يفوق عدد الولادات في رابع أكبر دولة اقتصاديا في آسيا ابتداء من عام 2019.

وتخطط كوريا الجنوبية لتشكيل فريق عمل حكومي الشهر القادم لاتخاذ تدابير شاملة للتغلب على التحديات الديموغرافية.

وبلغ عدد المواليد في كوريا الجنوبية 326.900 عام 2018، متراجعا بصورة حادة من مليون مولود عام 1970.

وفي عام 2018، بلغت نسبة الإنجاب في أنحاء كوريا الجنوبية، وهي معدل عدد الأطفال الذين يمكن أن تنجبهم امرأة واحدة في حياتها رقما منخفضا قياسيا بواقع 0.98، وهو أقل من مستوى الاستبدال المطلوب 2.1% الذي يمكن أن يحفظ سكان كوريا الجنوبية بصورة مستمرة في حدود 51 مليون نسمة.

وقال مكتب الإحصاءات إن إجمالي نسبة الإنجاب في كوريا الجنوبية يمكن يظل أقل من واحد حتى عام 2024 قبل أن يرجع إلى فوق واحد عام 2025 ويصل إلى 1.27 عام 2040.

وتوقع مكتب الإحصاء أن عدد المواليد في كوريا الجنوبية سيصل إلى 290.000 عام 2021 قبل انخفاضه إلى 210.000 عام 2067.

المصدر: يونهاب