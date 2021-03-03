النرويج: تشكيل فريق خبراء للتحقيق في وفيات المسنين بعد تلقي لقاح كورونا

قامت النرويج بتشكيل فريق خبراء للتحقيق في وفيات العديد من الأشخاص المسنين بعد تلقيهم لقاحا مضادا لفيروس كورونا.

وحسب السلطات النرويجية، فإن عدد هؤلاء الأشخاص بلغ 102، وأشارت وكالة الأدوية النرويجية إلى أن متوسط أعمارهم كان 87 سنة، وكان العديد منهم يعانون من أمراض وبحالة صحية هشة للغاية.

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ومع ذلك أكدت الوكالة أن هناك حاجة لدراسة معمقة، حيث لا يمكن استبعاد احتمال أن تكون ردود الفعل السلبية على اللقاحات قد زادت من خطورة الحالة الصحية للمرضى المسنين.

ويتعين على فريق الخبراء أن يقدم تقييما مستقلا لما إذا كانت الوفيات على صلة بالتلقيح أم لا.

وأضافت الوكالة أن فريق الخبراء يجب أن يقدم نتائج الدراسات قبل عيد الفصح الذي يحل في مطلع أبريل المقبل.

المصدر: بلومبرغ