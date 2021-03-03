 
مباشر

النرويج: تشكيل فريق خبراء للتحقيق في وفيات المسنين بعد تلقي لقاح كورونا

أخبار العالم

النرويج: تشكيل فريق خبراء للتحقيق في وفيات المسنين بعد تلقي لقاح كورونا
Reuters NTB
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pvyg

قامت النرويج بتشكيل فريق خبراء للتحقيق في وفيات العديد من الأشخاص المسنين بعد تلقيهم لقاحا مضادا لفيروس كورونا.

وحسب السلطات النرويجية، فإن عدد هؤلاء الأشخاص بلغ 102، وأشارت وكالة الأدوية النرويجية إلى أن متوسط أعمارهم كان 87 سنة، وكان العديد منهم يعانون من أمراض وبحالة صحية هشة للغاية.

إقرأ المزيد
خبراء
خبراء "الصحة العالمية" يصدرون قرارا بشأن لقاح "أسترازينيكا" ومتلقيه من المسنين

ومع ذلك أكدت الوكالة أن هناك حاجة لدراسة معمقة، حيث لا يمكن استبعاد احتمال أن تكون ردود الفعل السلبية على اللقاحات قد زادت من خطورة الحالة الصحية للمرضى المسنين.

ويتعين على فريق الخبراء أن يقدم تقييما مستقلا لما إذا كانت الوفيات على صلة بالتلقيح أم لا.

وأضافت الوكالة أن فريق الخبراء يجب أن يقدم نتائج الدراسات قبل عيد الفصح الذي يحل في مطلع أبريل المقبل.

المصدر: بلومبرغ

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا