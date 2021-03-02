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الولايات المتحدة.. مقتل مراهق بإطلاق نار بمدرسة في باين بلاف

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الولايات المتحدة.. مقتل مراهق بإطلاق نار بمدرسة في باين بلاف
Reuters JONATHAN BACHMAN
سيارة تابعة للشرطة الأمريكية
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أعلنت الشرطة الأمريكية، أن مراهقا يبلغ 15 عاما من العمر قتل أحد زملائه في المدرسة بإطلاق نار في مدينة باين بلاف بولاية أركنساس، وتم توقيفه.

وقال رئيس شرطة باين بلاف، كيلفن سيرجنت، إن "إطلاق النار وقع في ممر مدرسة "واتسون تشابل جونيور" الثانوية أثناء استراحة الطلاب"، مشيرا إلى أنه تم إغلاق المدرسة بعد حادث إطلاق النار.

وأضاف أن "مطلق النار هرب لكن كلب تعقب عثر عليه".

 

المصدر: "USA TODAY"

 

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