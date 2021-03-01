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أمير سعودي يعلق على "زلة لسان" للمتحدثة باسم البيت الأبيض بخصوص إيران

أخبار العالم

أمير سعودي يعلق على
Reuters HUSEYIN ALDEMIR
العلم السعودي
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علق الأمير السعودي، طلال محمد العبد الله الفيصل، على مقابلة المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، لقناة "CNN"، وأعاد نشر مقطع فيديو من المقابلة.

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وقال الفيصل: "الحرس الثوري موجود في إيران، وتتساءلون لماذا الأمريكيون لا يمكنهم الحصول على الحقائق صحيحة حول الشرق الأوسط".

وجاء ذلك بعد أن قالت جين بساكي "القوات الثورية في السعودية" كـ"زلة لسان" وفقا لـ"سي إن إن"، ما دفع الأمير إلى التعقيب عليها بتغريدة على صفحته الرسمية في "تويتر".

المصدر: "RT + "CNN

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