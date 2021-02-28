ترامب يهاجم سياسة بايدن في مجال الطاقة

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة في عهد جو بايدن فقدت بالفعل مكانتها في قطاع الطاقة وستعتمد على النفط المستورد.

وقال في كلمته خلال مؤتمر للحزب الجمهوري: "أنتقد قرار الولايات المتحدة بالعودة إلى اتفاقية باريس للمناخ، فهي تسمح فقط بالانبعاثات من الدول الأخرى ذات المعايير الأدنى مثل روسيا والهند والصين، بينما تجعل الأمر صعبا على الولايات المتحدة".

وأضاف: "حققنا الهيمنة على الطاقة وجعلنا الولايات المتحدة قوة عظمى في مجال الطاقة أكثر من السعودية وروسيا".

وتابع: "في ظل الديمقراطيين المتطرفين، ارتفع سعر البنزين بالفعل بمقدار الثلث، على الرغم من حقيقة أن الإدارة الأمريكية لا تحدد أسعار الوقود".

وأشار الرئيس الأمريكي السابق، إلى أن بلاده "ستعتمد الآن على روسيا والشرق الأوسط في إمدادات النفط".

المصدر: "نوفوستي"