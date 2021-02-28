رئيس الوزراء التركي السابق يعلن معارضته لحظر الحزب الكردي

أعلن أحمد داوود أوغلو، رئيس الوزراء التركي السابق وزعيم حزب المستقبل المعارض، معارضته لحظر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

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وأكد داوود أوغلو أنه ضد حظر الأحزاب السياسية بغض النظر عن الآراء التي تتبناها، ومن بينها حزب الشعوب الديمقراطي. وأوضح أنه في حالة ارتكب شخص ما من داخل أي حزب جريمة، أو كانت له علاقات بتنظيمات إرهابية، فيجب معاقبة هذا الشخص على حدة.

ونفي زعيم الحزب الجديد أن يكون تأسيسه "خيانة" لحزب العدالة والتنمية الحاكم ومبادئه، مضيفا أن تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بخصوص "الذين نزلوا من القطار"، أشعرته "بالحزن وجروح عميقة".

وفي الفترة الأخيرة يشهد حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد ضغوطا متزايدة من قبل السلطات، وسط تحقيقات تجرى مع عدد من نواب البرلمان عن هذا الحزب، على خلفية الاشتباه بأنهم على صلة بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا والمصنف "إرهابيا".

المصدر: صحيفة زمان التركية