خامنئي: الغربيون يكذبون ويريدون أخذ مقومات القوة من إيران

اعتبر المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، أن "الدول الغربية تكذب فيما يتعلق بالملف النووي لبلاده"، قائلا إنهم "يريدون أخذ مقومات القوة من إيران".

وفي تغريدة له عبر "تويتر"، كتب خامنئي: "الغربيون يقولون إنهم يعارضون الأسلحة النووية. إنهم يكذبون، هذه ليست قضيتهم".

وأضاف: "إنهم يعارضون حتى حيازتنا الأسلحة التقليدية، والإمكانات الدفاعية. يريدون أخذ مقومات القوة من إيران، وإلا فإن مبدأ حاجة البلاد إلى التخصيب هو أمر مسلم به".

الغربيّون يقولون إنّهم يعارضون الأسلحة النووية. إنهم يكذبون؛ هذه ليست قضيّتهم. إنهم يعارضون حتّى حيازتنا الأسلحة التقليدية، والإمكانات الدفاعيّة. يريدون أخذ مقومات القوة من #إيران، وإلّا فإنّ مبدأ حاجة البلاد إلى التخصيب هو أمرٌ مسلّم به. — الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) February 27, 2021

المصدر: RT