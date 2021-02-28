 
مباشر

خامنئي: الغربيون يكذبون ويريدون أخذ مقومات القوة من إيران

أخبار العالم

خامنئي: الغربيون يكذبون ويريدون أخذ مقومات القوة من إيران
Reuters
المرشد الاعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pv57

اعتبر المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، أن "الدول الغربية تكذب فيما يتعلق بالملف النووي لبلاده"، قائلا إنهم "يريدون أخذ مقومات القوة من إيران".

وفي تغريدة له عبر "تويتر"، كتب خامنئي: "الغربيون يقولون إنهم يعارضون الأسلحة النووية. إنهم يكذبون، هذه ليست قضيتهم". 

وأضاف: "إنهم يعارضون حتى حيازتنا الأسلحة التقليدية، والإمكانات الدفاعية. يريدون أخذ مقومات القوة من إيران، وإلا فإن مبدأ حاجة البلاد إلى التخصيب هو أمر مسلم به".

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا