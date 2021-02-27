اعتقال 10 أشخاص في برشلونة خلال احتجاجات عنيفة على اعتقال مغني راب

اعتقل عشرة أشخاص في برشلونة الإسبانية لاعتدائهم على رجال الشرطة، خلال مظاهرات جديدة احتجاجا على سجن مغني راب "لتمجيده الإرهاب وإهانة العائلة المالكة في أغانيه".

وطاردت الشرطة المتظاهرين، بعد أن رشقوها بالزجاجات وأشعلوا النار في سيارة تابعة لقوات الأمن، وحطموا واجهات المتاجر والبنوك.

واعتقل بابلو هاسيل، المعروف بأغانيه المعادية لمؤسسات الدولة، في 16 فبراير الحالي، مما أثار الجدل حول حرية التعبير وفجر احتجاجات عنيفة في بعض الأحيان في برشلونة ومدريد.

وأدين هاسيل بسبب كلمات أغانيه وتغريدات تضمنت إشارات إلى جماعة "إيتا" الانفصالية بإقليم الباسك، ووصف الملك الإسباني السابق خوان كارلوس بأنه "زعيم مافيا" وتشبيه القضاة الإسبان بـ"النازيين".

المصدر: "رويترز"