وزير الصحة: البرازيل تواجه سلالات متحورة من فيروس كورونا معدية أكثر بـ 3 مرات

أعلن وزير الصحة البرازيلي إدواردو بازويلو، أن بلاده تواجه مرحلة جديدة من وباء فيروس كورونا، تتميز بوجود سلالات متحورة من الفيروس، وهي معدية أكثر بثلاث مرات.

وأشار الوزير يوم الخميس، إلى أن الحكومة قامت بتوزيع ما بين 13 و14 مليون جرعة من اللقاح وتخطط لتطعيم نصف سكان البلاد الذين يبلغ عددهم الإجمالي 210 ملايين نسمة، بحلول منتصف السنة الجارية.

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وتجري البرازيل مفاوضات مع مختلف الدول والشركات لشراء اللقاحات، بينما ينظر الكونغرس البرازيلي في تشريع يسمح للحكومة بشراء جرعات من لقاحي "فايزر" و"جونسون آند جونسون".

تجدر الإشارة إلى أن عدد ضحايا فيروس كورونا في البرازيل وصل إلى 250 ألف شخص، وتحتل البرازيل المركز الثاني عالميا من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس.

المصدر: رويترز