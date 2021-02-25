ارتفاع ملحوظ في الإصابات والوفيات اليومية بكورونا في البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الأربعاء، عن تسجيلها 66588 إصابة و1428 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل ارتفاعا ملموسا لكلا المؤشرين.

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 66588، ليصل العدد الإجمالي إلى 10324463 حالة.

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ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في البرازيل يوم 20 فبرابر 57472 حالة، وفي 21 فبرابر 29026، وفي 22 فبراير 26986، وفي 23 فبراير 62715.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت 1428 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 249957 شخصا، بنسبة فتك 2.4%.

وسبق أن وصل مؤشر الوفيات اليومية جراء الفيروس يوم 20 فبرابر 1212 حالة، وفي 21 فبراير 527، وفي 22 فبراير 639، وفي 23 فبراير 1386.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

المصدر: RT