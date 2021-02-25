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مقتل 36 شخصا بهجمات عصابات مسلحة شمال نيجيريا

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مقتل 36 شخصا بهجمات عصابات مسلحة شمال نيجيريا
Reuters AFOLABI SOTUNDE
عناصر من قوات الأمن في نيجيريا.
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قتل 36 شخصا على الأقل جراء هجمات شنتها جماعات مسلحة على قرى في ولايتين شمال نيجيريا وسط استمرار الاضطرابات الأمنية في البلاد.

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ونقلت وكالة "رويترز"، مساء الأربعاء، عن مسؤولين ومصادر من الأهالي المحليين أن الساعات الـ48 الأخيرة شهدت سلسلة هجمات على يد عصابات مسلحة قتل بها 16 شخصا في قرى ولاية كادونا و16 آخرين في ولاية كاتسينا.

وأضافت المصادر أن الهجمات أسفرت عن سقوط عدد من الجرحى، كما قام المسلحون بإحراق البيوت في القرى المستهدفة وتشريد الأهالي.

وتواجه نيجيريا تصعيدا مستمرا للأوضاع الأمنية حيث تسعى السلطات إلى احتواء أنشطة الجماعات المسلحة شمال شرق البلاد والعنف الطائفي في ولايات الوسط.

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وقتل مئات الأشخاص في شمال البلاد خلال الأشهر الماضية بهجمات العصابات الإجرامية التي تمارس أعمال النهب واختطاف الناس.

وفي 17 فبراير أعلنت سلطات ولاية النيجر في نيجيريا أن مسلحين شنوا هجوما على مدرسة ثانوية واختطفوا 42 شخصا، بينهم 27 تلميذا وعدد من موظفيها وأفراد عوائلهم.

المصدر: "رويترز"

 

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