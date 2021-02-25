واشنطن: لا نريد ربط مسألة إعادة الأمريكيين المحتجزين من إيران بالاتفاق النووي

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن لا تريد ربط قضية إعادة المواطنين الأمريكيين المحتجزين في إيران بمفاوضات محتملة بشأن الاتفاق النووي مع طهران.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي له، يوم الأربعاء: "لا توجد لدينا أولوية أكبر من سلامة وعودة مواطنينا. ونحن نرفض مواصلة إيران احتجاز مواطنينا".

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وتابع قائلا: "وفي ما يتعلق بهذه القضية والبرنامج النووي الإيراني، فإننا لا نريد ربط مصير مواطنينا بهذه القضية الصعبة".

وكان مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان قد أعلن أن الولايات المتحدة قد بدأت اتصالات بإيران بشأن المحتجزين. من جهتها نفت إيران إجراء أي مفاوضات مباشرة، لكنها أكدت تلقي رسائل واشنطن بهذا الصدد عبر وسطاء.

المصدر: "تاس"