محكمة تركية تدين مسؤولا في شركة طيران وطيارين اثنين بسبب كارلس غصن

أصدرت محكمة تركية حكما بالسجن بحق رئيس شركة طيران مدني، وطيارين اثنين آخرين،على خلفية تقديمهم المساعدة في هروب كارلوس غصن من اليابان إلى بيروت عبر إسطنبول.

وأصدرت المحكمة حكما بالسجن 4 سنوات وشهرين بحق ثلاثة أشخاص، هم: مالك شركة الطيران التركية الخاصة التي هرّبت كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان، وطيارين اثنين يعملان في الشركة.

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وكان الادعاء العام التركي قد طالب بالسجن 12 عاما لهؤلاء الأشخاص بتهمة "تهريب مهاجرين" في قضية فرار كارلوس غصن .

وتم توقيف غصن بالعاصمة اليابانية طوكيو في 19 نوفمبر 2018 بتهمة ارتكاب مخالفات مالية عندما كان رئيسا تنفيذيا لشركة نيسان للسيارات، التي سبق أن أنقذها من الإفلاس، وأفرج عنه لاحقا بكفالة بانتظار محاكمته.

إلا أنه ترك اليابان خفية، متوجها إلى لبنان عبر تركيا، وهو الآن مستقر في العاصمة اللبنانية بيروت مع زوجته، لأنه من أصل لبناني.

المصدر: وكالات