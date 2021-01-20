القضاء التركي يطالب بسجن متورطين في تهريب كارلوس غصن

طالب الادعاء العام التركي بالسجن 12 عاما لمدير شركة شحن جوي وطيارين اثنين بتهمة "تهريب مهاجرين" في قضية فرار كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان عبر إسطنبول.

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وخلال جلسة الأربعاء بمحكمة القصر العدلي في منطقة باقركوي بإسطنبول طالب الادعاء بالحبس من 4 أعوام و6 أشهر حتى 12 عاما بحق المدير بالشركة أوكان كوسيمان، والطيارين نويان باسين وبحري كوتلو سوميك، بتهمة تهريب مهاجرين.

كما طالب بتبرئة الطيارين الآخرين الملاحقين في القضية أوزغو بيلغه بيرم وسرحات قهوجي أوغلو لعدم توفر العناصر القانونية لاتهامهما بالجريمة.

وتم توقيف غصن بالعاصمة اليابانية طوكيو في 19 نوفمبر 2018 بتهمة ارتكاب مخالفات مالية عندما كان رئيسا تنفيذيا لشركة نيسان، التي سبق أن أنقذها من الإفلاس، وأفرج عنه لاحقا بكفالة.

إلا أنه ترك اليابان متوجها إلى لبنان عبر تركيا، وهو الآن مستقر في العاصمة اللبنانية بيروت مع زوجته.

المصدر: الأناضول