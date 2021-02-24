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تركيا تسجل 75 وفاة و9107 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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تركيا تسجل 75 وفاة و9107 إصابات جديدة بفيروس كورونا
Reuters MURAD SEZER
فيروس كورونا - تركيا
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أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 75 وفاة و9107 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 28213، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2655633.

وأشارت إلى أن حصيلة المتعافين من الإصابة بالفيروس وصلت إلى 2534996، بعد تسجيل 5546 حالة شفاء جديدة.

وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أعلن في 20 فبراير الحالي، أن بلاده ستبدأ برفع القيود المفروضة في إطار مكافحة فيروس كورونا تدريجيا، بحسب أوضاع كل ولاية، اعتبارا من مطلع شهر مارس المقبل.

المصدر: "الأناضول" + RT

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