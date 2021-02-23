طهران: سيتم الإفراج عن مليار دولار من أموالنا المجمدة في كوريا الجنوبية ونتفاوض لتحريرالأموال الأخرى

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم الإفراج عن مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية.

إقرأ المزيد

وأكد علي ربيعي أن "إيران توصلت إلى تفاهمات مع كوريا الجنوبية واليابان، وأنها تتفاوض مع العراق وسلطنة عمان، للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة" هناك.

في الجهة المقابلة، قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إنه سيتم الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة لدى سيئول، بعد التشاور مع واشنطن.

تجدر الإشارة إلى أن مسؤولا من الخارجية الكورية الجنوبية كان قد كشف في وقت سابق من الشهر، أن سيئول وواشنطن على وشك الانتهاء من مباحثات حول استخدام قسم من الأموال المجمدة لدفع مستحقات الأمم المتحدة المتأخرة بحق إيران، مع موافقة إيران على هذا الاقتراح، حيث أن طهران كانت قد طلبت من سيئول استخدام جزء من أموالها المجمدة لسداد جزء من مستحقاتها المتأخرة للأمم المتحدة، ولكن يجب تحويل الأموال من العملة الكورية إلى الدولار الأمريكي قبل السداد، وتحظر العقوبات الأمريكية حاليا المعاملات القائمة على الدولار مع إيران.

وكانت كوريا الجنوبية، قد أعلنت في وقت سابق، أنه تم إطلاق سراح بحار كوري جنوبي من أصل 20 بحارا كانوا على متن ناقلة النفط الكورية الجنوبية "هانكوك كيمي" المحتجزة في إيران، وعاد إلى بلاده.

يذكر أن الحرس الثوري الإيراني احتجز في 4 من الشهر الماضي ناقلة النفط الكورية "هانكوك كيمي" وطاقمها في المياه القريبة من مضيق هرمز، بدعوى تلويثها للبيئة البحرية.

وكان على متن ناقلة النفط 20 بحارا، من بينهم 5 بحارة كوريين جنوبيين، بمن فيهم القبطان الكوري الجنوبي و11 شخصا من ميانمار، وإندونيسيان، وفيتناميان.

وفي 2 من الشهر الجاري، أعلنت الحكومة الإيرانية أنها قررت الإفراج عن كل بحارة السفينة المحتجزة باستثناء القبطان الكوري الجنوبي.

المصدر: "يونهاب" + RT