كوريا الجنوبية: سنفرج عن الأصول الإيرانية المجمدة بعد التشاور مع واشنطن

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة لدى سيئول، بعد التشاور مع واشنطن.

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وأفادت الوزارة بأن "كوريا الجنوبية تبحث مع طهران سبل استخدام الأصول المجمدة، وأن الجانب الإيراني أعرب عن موافقته على المقترحات المقدمة من جانبها".

وتابعت: "الإفراج الفعلي عن الأصول المجمدة سيتم من خلال الحوار مع الدول المعنية، بما يشمل الولايات المتحدة".

جدير بالذكر أن مسؤولا من الخارجية الكورية الجنوبية كان قد كشف في وقت سابق من الشهر، أن سيئول وواشنطن على وشك الانتهاء من مباحثات حول استخدام قسم من الأموال المجمدة لدفع مستحقات الأمم المتحدة المتأخرة بحق إيران، مع موافقة إيران على الاقتراح، حيث أن طهران كانت قد طلبت من سيئول استخدام جزء من أموالها المجمدة لسداد جزء من مستحقاتها المتأخرة للأمم المتحدة، ولكن يجب تحويل الأموال من العملة الكورية إلى الدولار الأمريكي قبل السداد، وتحظر العقوبات الأمريكية حاليا المعاملات القائمة على الدولار مع إيران.

المصدر: "يونهاب"