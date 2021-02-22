إيران تبحث مع كوريا الجنوبية استرجاع جزء من أموالها المحتجزة في سيئول

بحث محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، مع سفيركوريا الجنوبية لدى طهران، اليوم الاثنين، كيفية تحويل جزء من الموارد المصرفية الإيرانية المحتجزة في ‎سيئول.

وأعلن سفير كوريا الجنوبية لدى طهران أن بلاده مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للإفراج عن جميع الموارد المصرفية الإيرانية الموجودة في ‎سيئول.

وصرحت كوريا الجنوبية بداية الشهر الجاري بأن المحادثات مع الولايات المتحدة، بشأن استخدام بعض الأموال الإيرانية المجمدة لديها بسبب العقوبات، لدفع مستحقات إيران المتأخرة للأمم المتحدة، على وشك الانتهاء.

وكانت طهران قد طلبت من سيئول استخدام جزء من أموالها المجمدة لسداد جزء من مستحقاتها المتأخرة للأمم المتحدة، ولكن يجب تحويل الأموال من العملة الكورية إلى الدولار الأمريكي قبل السداد، وتحظر العقوبات الأمريكية حاليا المعاملات القائمة على الدولار مع إيران.

المصدر: RT + يونهاب