 
مباشر
عاجل
مصدر أمني لـRT: القصف استهدف السفارة الأمريكية في بغداد

إيران تبحث مع كوريا الجنوبية استرجاع جزء من أموالها المحتجزة في سيئول

أخبار العالم

إيران تبحث مع كوريا الجنوبية استرجاع جزء من أموالها المحتجزة في سيئول
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ptsc

بحث محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، مع سفيركوريا الجنوبية لدى طهران، اليوم الاثنين، كيفية تحويل جزء من الموارد المصرفية الإيرانية المحتجزة في ‎سيئول.

وأعلن سفير كوريا الجنوبية لدى طهران أن بلاده مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للإفراج عن جميع الموارد المصرفية الإيرانية الموجودة في ‎سيئول.

وصرحت كوريا الجنوبية بداية الشهر الجاري بأن المحادثات مع الولايات المتحدة، بشأن استخدام بعض الأموال الإيرانية المجمدة لديها بسبب العقوبات، لدفع مستحقات إيران المتأخرة للأمم المتحدة، على وشك الانتهاء.

وكانت طهران قد طلبت من سيئول استخدام جزء من أموالها المجمدة لسداد جزء من مستحقاتها المتأخرة للأمم المتحدة، ولكن يجب تحويل الأموال من العملة الكورية إلى الدولار الأمريكي قبل السداد، وتحظر العقوبات الأمريكية حاليا المعاملات القائمة على الدولار مع إيران.

المصدر: RT + يونهاب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا