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اليابان تعين "وزيرا للوحدة" لمحاربة ظاهرة الانتحار

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اليابان تعين
Reuters ZWO
رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا
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أفادت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية بأن رئيس الوزراء، يوشيهيدي سوغا، عين تيتسوشي ساكاموتو "وزيرا للوحدة"، بعد أن تم استحداث هذه الوزارة في وقت سابق من الشهر الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الوحدة أضيفت إلى الحكومة بهدف محاربة ظاهرة الانتحار التي عرفت تزايدا كبير مؤخرا.

وقالت الصحيفة إن سكان اليابان يعانون من الوحدة والعزلة، مع شيوع ما يعرف بـ"الوفيات المنفردة"، في إشارة إلى الأشخاص الذين يموتون داخل منازلهم ويبقون غير مكتشفين لفترات طويلة.

ووفقا للصحيفة، فإن اليابان تصنف في المراتب الأولى من حيث عدد الأشخاص المسنين الذين يشعرون أنه ليس لديهم من يلجؤون إليه في أوقات الحاجة.

وفاقمت جائحة كورونا مشاعر العزلة على مستوى العالم، حيث يعتقد الخبراء أنه أثناء الوباء، أدى نقص فرص العمل وزيادة عبء رعاية الأطفال والمنزل إلى رفع مستوى التوتر.

المصدر: "جابان تايمز"

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