نيجيريا.. مقتل 7 أشخاص جراء تحطم طائرة عسكرية لدى اقترابها من مطار أبوجا

قالت متحدثة باسم سلطة مطار أبوجا في نيجيريا إن طائرة تابعة للقوات الجوية النيجيرية تحطمت أثناء اقترابها من مدرج المطار، اليوم الأحد، وأسفر الحادث عن مقتل 7 أشخاص كانوا على متنها.

وقال وزير الطيران النيجيري، هادي سيريكا، إن طائرة تابعة للقوات الجوية النيجيرية تحطمت أثناء اقترابها من مدرج مطار أبوجا، اليوم الأحد، نتيجة لعطل أصاب محركها.

وأضاف سيريكا على تويتر: "تحطمت طائرة عسكرية من طراز كينج إير 350 لتوها بالقرب من مدرج مطار أبوجا، بعد الإبلاغ عن عطل في المحرك، بينما كانت في طريقها إلى (مدينة) مينا".

من جهته، قال سلاح الجو النيجيري في بيان إن تحطم طائرة تابعة له قرب مطار أبوجا أسفر عن مقتل سبعة أفراد اليوم الأحد.

ومينا مدينة تقع على بعد 110 كيلومترات بشمال غربي أبوجا.

Pictures of the crash site of the Nigerian Military Aircraft that crashed today

May the Souls of the departed Rest In Peace pic.twitter.com/NoDtnDbs9I — AMArchibong (@amarchibong) February 21, 2021

BREAKING: Military aircraft crashes in Abuja https://t.co/THIYhhnW2z — Daily Nigerian (@daily_nigerian) February 21, 2021

المصدر: وكالات