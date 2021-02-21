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تركيا تسجل 80 وفاة و7857 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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تركيا تسجل 80 وفاة و7857 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters UMIT BEKTAS
فيروس كورونا في تركيا
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أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 80 وفاة و7857 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 27983، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2631876. 

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وكانت الوزارة أعلنت يوم الخميس الماضي أن أكثر من 5 ملايين شخص حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح "سينوفاك" الصيني المضاد لفيروس كورونا، في إطار حملة بدأت قبل شهر في تركيا.

وشرعت أنقرة في حملة التطعيمات في 14 يناير الماضي، بدءا بالعاملين في قطاع الصحة وكبار السن.

المصدر: "الأناضول" 

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