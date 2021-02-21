الولايات المتحدة تعرب عن "قلقها العميق" من مقتل متظاهرين في ميانمار

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة قلقة للغاية من تقارير تحدثت عن إطلاق قوات الأمن في ميانمار النار على المتظاهرين واستمرار الاعتقالات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في تغريدة نشرها السبت على حسابه في "تويتر": "نشعر بقلق عميق من التقارير حول إطلاق قوات الأمن في بورما (تسمية سابقة لميانمار) النار على المحتجين ومواصلتها اعتقال واضطهاد المتظاهرين وأشخاص آخرين. نقف مع شعب بورما".

We are deeply concerned by reports that Burmese security forces have fired on protestors and continue to detain and harass demonstrators and others in Burma. We stand with the people of Burma. — Ned Price (@StateDeptSpox) February 20, 2021

وسبق أن قال موظفو طوارئ إن شخصين قتلا في ماندالاي، ثاني أكبر مدينة في ميانمار، السبت، عندما أطلقت الشرطة والجنود النار لتفريق احتجاجات ضد الانقلاب العسكري الذي وقع في 1 فبراير.

وتستمر المظاهرات في البلاد منذ أكثر من أسبوعين إلا أن هذا السبت أصبح يوما الأكثر دموية منذ اندلاع الاضطرابات.

المصدر: RT + وكالات