إيران تعدم 1.4 مليون دجاجة لمنع انتشار إنفلونزا الطيور

أعلنت السلطات الإيرانية، السبت، عن إعدام 1.4 مليون دجاجة على الأقل في البلاد بسبب رصد تفشي إنفلونزا الطيور.

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وقال مدير الهيئة البيطرية الإيرانية، علي عسكر مكانالي، في حديث لقناة "Press TV"، إن الدواجن تم إتلافهما بسبب مخاوف من انتشار فيروس إنفلونزا الطيور من نوع "H5N8" شديد العدوى.

وأوضح أن معظم الدواجن التي تم إتلافها كانت في محافظة خراسان الجنوبية، مشيرا إلى أن الفيروس انتشر سريعا في دائرة نصف قطرها 15 كيلومترا حول مزرعة لأن أصحابها قرروا إخفاء التفشي عن السلطات.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن انتشار الفيروس بات الآن تحت سيطرة السلطات مشددا على أنها لا تخطط لمواصلة التخلص من الدواجن حاليا.

المصدر: وكالات