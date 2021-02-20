البرازيل تسجل 57472 إصابة و1212 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء السبت، عن تسجيلها 57472 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا، في ارتفاع ملموس لهذا المؤشر مقارنة مع بيانات الجمعة، مع رصد 1212 وفاة جراء المرض.

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 57472، ليصل العدد الإجمالي إلى 10139148 حالة.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في البرازيل يوم 17 فبراير 56766 حالة، وفي 18 فبراير 51879، وفي 19 فبراير 57472.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت 1212 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 245977 شخصا، بنسبة فتك 2.4%.

وسبق أن وصل مؤشر الوفيات اليومية جراء الفيروس يوم 17 فبراير إلى 1150، وفي 18 فبراير 1367 حالة، وفي 19 فبراير 51050.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

المصدر: RT