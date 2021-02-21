إصابة نائب وزير الصحة المكسيكي بفيروس كورونا المستجد

أعلن نائب وزير الصحة المكسيكي، هوغو لوبيز غاتيل، مساء السبت، عن إصابته بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19".

وقال لوبيز جاتيل في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر" إنه مصاب بأعراض خفيفة بدأت من يوم أمس الجمعة وأنه ينتظر التطعيم ويعتزم مواصلة العمل من منزله.

Comparto públicamente que tengo #COVID19. Inicié con síntomas ayer por la noche, afortunadamente son leves. La prueba de antígenos dio resultado positivo y espero el de la PCR. Estaré trabajando desde casa, pendiente de la estrategia de vacunación. — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) February 20, 2021

ويتحدث لوبيز بشكل منتظم خلال المؤتمرات الصحفية عن التطورات بشأن كورونا، بما في ذلك استراتيجية المكسيك بشأن اللقاحات، وكان هو الذي أشرف على تعافي الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور من الفيروس، بحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء.

المصدر: وكالات