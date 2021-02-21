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إصابة نائب وزير الصحة المكسيكي بفيروس كورونا المستجد

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إصابة نائب وزير الصحة المكسيكي بفيروس كورونا المستجد
twitter/HLGatell/media
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أعلن نائب وزير الصحة المكسيكي، هوغو لوبيز غاتيل، مساء السبت، عن إصابته بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19".

وقال لوبيز جاتيل في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر" إنه مصاب بأعراض خفيفة بدأت من يوم أمس الجمعة وأنه ينتظر التطعيم ويعتزم مواصلة العمل من منزله.

ويتحدث لوبيز بشكل منتظم خلال المؤتمرات الصحفية عن التطورات بشأن كورونا، بما في ذلك استراتيجية المكسيك بشأن اللقاحات، وكان هو الذي أشرف على تعافي الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور من الفيروس، بحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء.

المصدر: وكالات

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