زاخاروفا: لا جديد في خطاب بايدن حول روسيا

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأنه ليس هناك أي شيء جديد في خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن روسيا، وأنه لا يختلف عن خطاب الرؤساء الأمريكيين السابقين.

وقالت زاخاروفا في حديث مع الإعلامي فلاديمير سولوفيوف عبر قناته في موقع "يوتيوب"، يوم السبت: "ليس بوسعي أن أقول إن هناك شيئا جديدا. ويجب أن نتذكر ما مررنا به قبل سنة وقبل سنتين أو ثلاث وفي 2016".

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وتابعت: "هل تعتقدون أنه كانت هناك أي نقاط جديدة؟ يبدو لي أن الأمور تسير في المجرى ذاته".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد اتهم روسيا يوم الجمعة بأنها تسعي لإضعاف المشروع الأوروبي والناتو و"تقويض الوحدة الأطلسية". وجدد الاتهامات بوقوف روسيا وراء الهجمات السيبرانية على الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

المصدر: "تاس"