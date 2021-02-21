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البرازيل تخصص 128 مليون دولار لشراء لقاح "سبوتنيك V" الروسي

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البرازيل تخصص 128 مليون دولار لشراء لقاح
Reuters AGUSTIN MARCARIAN
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خصصت السلطات البرازيلية أكثر من 128 مليون دولار لشراء لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، وفقا لوثيقة رسمية نشرتها الحكومة.

ولم تحدد الوثيقة موعدا دقيقا لتوريد اللقاح. ويشار فيها إلى أن المشتريات ستجري بدون إعلان مناقصة.

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وكانت شركة Uniao Quimica البرازيلية للأدوية والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة قد قدما في 15 يناير الماضي طلبا للسماح باستخدام لقاح "سبوتنيك V" في البرازيل.

ورفضت الوكالة الوطنية للرقابة الصحية في البرازيل طلب التسجيل آنذاك، ما لم تجر المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح على أراضي البرازيل، لكنها تراجعت عن هذه المطالبة في وقت لاحق.

وأعلن رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف أن توريد اللقاح قد يبدأ بعد أسبوعين من موافقة السلطات الصحية الوطنية البرازيلية على استخدامه.

المصدر: "تاس"

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