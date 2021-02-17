وقف التطعيم ضد كورونا في ولايات برازيلية بسبب نقص اللقاحات

قالت قناة Globo التلفزيونية، إنه تم وقف عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا في ولايات باهيا وماتو غروسو وسلفادور وكويابا بالبرازيل، اعتبارا من الثلاثاء، بسبب نقص اللقاحات.

وذكرت القناة التلفزيونية، أنه تم وقف عمليات التطعيم في الولايات المذكورة، حتى وصول كميات جديدة من اللقاحات.

وفي الوقت الحالي، سيتم التطعيم بالجرعة الثانية، فقط للذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، وسيتم ذلك في الوقت المحدد.

وأشارت القناة، إلى أن الوضع يتطور بشكل مماثل، في ريو دي جانيرو، التي أعلنت سلطاتها يوم الاثنين تعليق التطعيمات في المدينة اعتبارا من الأربعاء.

ويلاحظ كذلك وجود نقص في اللقاحات في كوريتيبا (ولاية بارانا )، حيث تعتزم السلطات وقف التطعيم اعتبارا من يوم الجمعة.

وقالت سلطات فلوريانوبوليس بولاية سانتا كاتارينا، إن احتياطي اللقاح "قد ينتهي في الأيام المقبلة".

ووفقا للقناة التلفزيونية، لن يتم استئناف توريد اللقاحات من العاصمة إلى المناطق، قبل الأسبوع المقبل، على أقل تقدير.

وبدأت عملية تطعيم السكان باللقاحات ضد كوفيد، في البرازيل، في يوم 18 يناير، وخلالها يجري استخدام لقاحات شركة Sinovac Biotech الصينية، وشركة AstraZeneca البريطانية - السويدية.

المصدر: تاس