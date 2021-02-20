غرق قارب صيد في كوريا الجنوبية وعلى متنه 6 صيادين

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية غرق قارب صيد على بعد نحو 42 كلم شرق كيونغجو، في الساحل الجنوب شرقي للبلاد، وعلى متنه 6 صيادين من كوريا وفيتنام.

وتُسابق السلطات الزمن بحثا عنهم منذ مساء أمس الجمعة إثر تلقيها نداء استغاثة من القارب، الذي كان مبحرا وسط بحر شديد الاضطراب، حيث سخر خفر السواحل 3 مروحيات و4 زوارق أرسلها إلى مكان الحادث، لكن دون جدوى حتى الآن.

وكان جيون هاي تشول، وزير الداخلية والسلامة الكوري الجنوبي قد أمر بتعبئة جميع الموارد المتاحة لإنقاذ الصيادين الجاري البحث عنهم.

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المصدر: وكالة "Yonhap" الكورية الجنوبية (بالفرنسية)