باكستان: على واشنطن التشاور مع "طالبان" إذا أرادت تأخير الانسحاب من أفغانستان

قال سفير باكستان لدى واشنطن، أسد مجيد خان، الجمعة، إن الولايات المتحدة يجب أن تتشاور مع حركة "طالبان" حول أي تمديد لمهلة الأول من مايو لانسحاب القوات الأمريكية الكامل من أفغانستان.

جاءت تصريحات السفير الباكستاني في الوقت الذي تراجع فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اتفاق فبراير 2020 مع "طالبان" وهي المراجعة التي يتوقع أن تحدد ما إذا كانت ستلتزم بالمهلة المحددة لانسحاب آخر جندي أمريكي من أطول حرب أمريكية إلى الآن.

ويقول مسؤولون أمريكيون وأوروبيون إن طالبان لم تحترم الالتزامات التي قطعتها على نفسها في الاتفاق وإن الظروف ليست مواتية لتقدم عملية السلام وسط تصاعد العنف الذي تتحمل طالبان مسؤوليته.

المصدر: "رويترز"