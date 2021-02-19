واشنطن: سنواصل إقناع الدول بالعدول عن بيع أسلحة لإيران

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن ستواصل إقناع الدول بالعدول عن بيع أسلحة لإيران.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، أن الولايات المتحدة لا تخطط لرفع العقوبات المفروضة على إيران قبل الانضمام لمحادثات مع أوروبا بشأن البرنامج النووي الإيراني.

إقرأ المزيد



تأتي هذه التطورات رغم توجيه إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الخميس، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي أبلغت فيها بسحب إعلان دونالد ترامب، استئناف كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وفي هذا السياق أعلن بايدن في كلمة ألقاها اليوم الجمعة خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، أن إدارته مستعدة للتفاوض مع إيران حول الاتفاق النووي لكنه شدد على ضرورة التصدي لأنشطتها "المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط".

وكان البيت البيض قال إن الإدارة الأمريكية قبلت عرضا أوروبيا للتوسط في الحوار مع الجانب الإيراني، بحسب وكالة "رويترز".

إلى ذلك أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بريطانيا وفرنسا وألمانيا بأن الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض مع إيران بشأن عودة البلدين للالتزام بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي يهدف إلى منع طهران من تطوير سلاح نووي.





المصدر: رويترز + وكالات