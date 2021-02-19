بايدن يعلن عن "منافسة استراتيجية صارمة وطويلة الأمد مع الصين"

حذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الدول الغربية والأطراف المتحالفة معها من "منافسة استراتيجية صارمة وطويلة الأمد" مع الصين.

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وقال بايدن، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن: "علينا أن نثبت أن نظامنا ليس من مخلفات التاريخ. علينا أن نستعد سويا لمنافسة استراتيجية طويلة الأمد مع الصين. يجب أن تشمل الجهود الأهم التي يجب أن تبذلها الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا العمل المشترك على ضمان سلامنا العام وحماية القيم المشتركة وتمرير الازدهار في كل منطقة المحيط الهادئ".

وأضاف بايدن: "المنافسة مع الصين ستكون صارمة، هذا ما أتوقعه وأرحب به. لأنني أؤمن بالنظام العالمي التي تسعى الولايات المتحدة إلى بنائه بشكل دؤوب مع أوروبا وحلفائنا في منطقة المحيطين الهادئ والهندي على مدار السنوات الـ70 الماضية".

كما شدد الرئيس الأمريكي على ضرورة "التصدي للتجاوزات الاقتصادية وسياسات الإلزام من قبل الحكومة الصينية، التي تقوض أسس النظام الاقتصادي العالمي".

وتأتي تصريحات بايدن وسط زيادة المخاوف في العالم من تشدد المواجهة بين الولايات المتحدة والصين اللتان تمثلان أكبر اقتصاديين في العالم.

المصدر: وكالات