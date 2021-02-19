لافروف يدعو لمشاركة الدول النووية الخمس في بحث معاهدة جديدة للحد من الأسلحة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو تعتبر من الضروري أن تكون مفاوضات حول معاهدة جديدة للحد من الأسلحة الاستراتيجية بمشاركة الدول النووية الخمس.

وقال لافروف في تصريح لقناة "إر بي كا" الروسية: "إذا أرادنا جعل هذه العملية متعددة الأطراف، فيجب أن يكون هناك اتفاق طوعي لجميع الدول التي نود أن نراها، أي الدول النووية الخمس قبل كل شيء".

وتابع لافروف قائلا: "ونحن نحاول استمالة الصين أبدا، ونحترم موقف بكين التي تريد أن تلحق بنا أو تقترح علينا تقليص ترسانتنا حتى المستوى الموجود لديها قبل أن نتفاوض".

وأكد الوزير الروسي: "وفي أي حال من الأحوال إن كانت هذه العملية متعددة الأطراف، فإنها مستحيلة بدون بريطانيا وفرنسا. وكانت إدارة (الرئيس الأمريكي السابق) دونالد ترامب تصر على مشاركة الصين، بينما كانت تقول عن حلفائها إنهم "دول طبيعية" وهي "معنا" (مع واشنطن). فهذا أمر مضحك".

وشدد على أن مفاوضات مستقبلية في إطار متعدد الأطراف يجب ألا تلغي الاتفاقات الروسية – الأمريكية، "لأننا نمتلك ترسانة أسلحة أكبر بعدة أضعاف مما هو عند الدول النووية الأخرى".

يذكر أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا في يناير الماضي على تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت-3) لمدة 5 سنوات، وذلك بعد تولي إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن المهام في واشنطن.

وفي 2019 كانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد انسحبت من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى. وكانت واشنطن تدعو لعقد اتفاق جديد في هذا المجال بمشاركة الصين.

المصدر: "نوفوستي"