بايدن: بوتين يسعى إلى إضعاف التحالف الأوروبي والناتو وندعم وحدة أراضي أوكرانيا

اتهم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بالسعي إلى إضعاف التحالف الأوروبي، مؤكدا دعم الولايات المتحدة "لوحدة أراضي أوكرانيا".

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وقال بايدن، في كلمة ألقاها اليوم الخميس خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، إن السلطات الروسية بقيادة بوتين تسعى إلى "إضعاف التحالف الأوروبي والناتو"، كما اعتبر أنها تريد "تقويض الوحدة الأطلسية".

وأضاف: "لهذا السبب لا يزال الدفاع عن سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها أمرا له أهمية حيوية بالنسبة إلى أوروبا والولايات المتحدة".

كما اتهم بايدن روسيا بأنها متورطة في الهجمات الإلكترونية التي تستهدف الولايات المتحدة ودول أوروبا، مشيرا إلى أن الرد على مثل هذه التصرفات أمر حيوي "لحماية الأمن المشترك" لبلاده وحلفائها.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن الولايات المتحدة ملتزمة تماما بحلف شمال الأطلسي والبند الخامس لاتفاق واشنطن والذي ينص على أن أي هجوم على عضو واحد في الناتو هو هجوم على الجميع.

وأردف بايدن: "الولايات المتحدة ملتزمة تماما بتحالفنا مع حلف شمال الأطلسي، وأرحب باستثماركم في القدرات العسكرية التي تمكن دفاعاتنا المشتركة".

كما لفت إلى ضرورة الحفاظ على التعاون عبر المحيط الأطلسي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقال في هذا السياق: "أوجه رسالة واضحة مفادها بأن أمريكا عادت، الحلف الأطلسي عاد... الشراكة بين الولايات المتحدة وأوروبا تمثل برأيي حجر زاوية لكل ما نسعى إلى تحقيقه في القرن الـ21".

وتابع: "أود إزالة كل الشكوك المتبقية، الولايات المتحدة ستتعاون بشكل وثيق مع كل حلفائها في الاتحاد الأوروبي والعواصم في القارة برمتها، بدءا من روما ووصولا إلى ريغا، من أجل حل القضايا المشتركة التي نواجهها".

المصدر: وكالات