الصحة التركية: نسعى لشراء 105 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا بحلول أبريل

قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، اليوم الجمعة إن بلاده تسعى لشراء 105 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 بحلول نهاية شهر أبريل.

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وأضاف قوجة أن أنقرة ستتسلم أيضا نحو 800 ألف جرعة هذا الشهر من اللقاح الذي طورته شركتا "فايزر" و"بيونتيك".

وفي الشهر الماضي، بدأت تركيا برنامج تطعيم على مستوى البلاد تلقى بمقتضاه 5.5 مليون شخص حتى الآن الجرعة الأولى.

وبحسب بيانات وزارة الصحة تلقى أكثر من مليون شخص الجرعة الثانية من اللقاح الذي طورته شركة "سينوفاك" الصينية.

وقال وزير الصحة التركي لصحيفة "صباح" إن بلاده تعتزم شراء 105 ملايين جرعة أخرى بحلول نهاية أبريل، لكنه لم يحدد أي اللقاحات ستحصل عليها بلاده، وقال إن الأتراك سيكون لهم الاختيار بجرعات "سينوفاك" و"بيونتيك".

ونقلت الصحيفة عنه قوله "من المتوقع وصول نحو 800 ألف جرعة من لقاح "بيونتيك".

وسجلت تركيا أكثر من 2.6 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا وقرابة 28 ألف حالة وفاة منذ مارس.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء إن بلاده ستبدأ في مارس العودة إلى "الحياة الطبيعية" على نحو تدريجي.

المصدر: رويترز